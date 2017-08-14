Глава ЦРУ: прямой угрозы ядерной войны с КНДР пока нет

Непосредственной угрозы ядерной войны с Северной Кореей нет, несмотря на рост напряженности, заявил директор ЦРУ Майк Помпео, сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC.

Помпео, однако, признал, что оружейная программа Пхеньяна развивается темпами, которые вызывают "все большую тревогу", и заметил, что новые испытания северокорейских ракет не должны никого удивлять.

В интервью Fox News он подчеркнул, что "стратегическое терпение", с которым Вашингтон взирал на ракетные и ядерные усилия Пхеньяна, закончилось.

На вопрос о том, насколько близка Северная Корея к созданию ядерного оружия, способного достичь территории США, директор Центрального разведывательного управления ответил: "Теперь они ближе".

"Я слышал тех, кто рассуждает о том, что мы стоим на пороге ядерной войны. Я сам не видел разведывательных данных, указывающих, что мы сегодня находимся в таком положении", - отметил Помпео.