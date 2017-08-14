В грядущем сезоне футбольная команда «Лори» будет выступать в спортивной одежде марки Puma. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба клуба.

Форма команды «Лори» будет зеленого цвета, вратари будут в форме черного или оранжевого цвета.