СМИ узнали о планах США ограничить передвижение российских дипломатов по стране

США могут ограничить радиус перемещения российских дипломатов младшего и среднего звена, работающих на территории страны, с 25 миль (40 километров) до 10–15 миль. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru, oб этом в понедельник, 14 августа, пишет газета «Известия» со ссылкой на информированные дипломатические источники.

Также в планах Вашингтона обязать сотрудников российских дипмиссий за три рабочих дня уведомлять Госдепартамент о планах отъехать на расстояние, превышающее разрешенное. Такие рамки, по словам собеседника издания, рассматриваются Вашингтоном как более болезненный ответ Москве, чем закрытие одного из четырех консульств.

11 августа газета «Коммерсантъ» со ссылкой на дипломатические источники написала, что ответом на действия Москвы, потребовавшей сократить штат американских диппредставительств в России, может стать закрытие одного из четырех российских генконсульств в США.