СМИ: в Триполи похитили бывшего премьера Ливии

Экс-премьер Ливии Али Зейдан был похищен из отеля в Триполи. Как передает Арменпресс, об этом сообщает телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на источники.

По данным телеканала, вооруженная группа похитила экс-премьера из отеля и увезла в неизвестном направлении.

Как пишет ливийская газета Libya Herald, эта группа состояла из членов проправительственной Революционной бригады Триполи и, по неподтвержденным сведениям, действовала по ордеру, выданному генеральным прокурором.

Отмечается, что в 2013 году Али Зейдан был похищен, будучи на посту премьер-министра. Его отпустили в тот же день.