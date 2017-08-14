СМИ: в Триполи похитили бывшего премьера Ливии
Экс-премьер Ливии Али Зейдан был похищен из отеля в Триполи. Как передает Арменпресс, об этом сообщает телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на источники.
По данным телеканала, вооруженная группа похитила экс-премьера из отеля и увезла в неизвестном направлении.
Как пишет ливийская газета Libya Herald, эта группа состояла из членов проправительственной Революционной бригады Триполи и, по неподтвержденным сведениям, действовала по ордеру, выданному генеральным прокурором.
Отмечается, что в 2013 году Али Зейдан был похищен, будучи на посту премьер-министра. Его отпустили в тот же день.
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