Три села на западе Грузии отрезаны от внешнего мира

Три села Амбролаурского муниципалитета в результате схода горного массива оказались отрезанными от внешнего мира. На дорогу, ведущую к селам Лихети, Абари и Урави в ущелье реки Лухури, сошла гора и перекрыла проезжую часть, сообщает Арменпресс со ссылкой на Грузия Online.



В селах проживет около 900 семей. Местные власти заявляют, что очистительные работы уже начаты.



Как сообщает глава управы Амбролаурского муниципалитета Малхаз Ломтадзе, пока что неизвестно, когда удастся восстановить дорогу.