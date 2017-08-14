Послы КНДР в "ключевых странах" были вызваны в Пхеньян для проведения внешнеполитических консультаций на фоне обострения ситуации вокруг Корейского полуострова. Как передает Арменпресс, об этом сообщило в понедельник южнокорейское агентство Yonhap.

"В КНДР проводится встреча руководителей дипломатических миссий. Последний раз 43 северокорейских посла собирались в Пхеньяне в июле 2015 года. Нынешняя встреча напоминает ту", - цитирует агентство источник в правительстве Республики Корея. По его данным, в столицу были вызваны, в частности, послы КНДР в РФ и Китае, а также представитель КНДР при ООН.





