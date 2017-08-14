Акции антифашистских организаций прошли в воскресенье в ряде городов США в знак солидарности с идейными сторонниками в городе Шарлоттсвилле в Виргинии, где в субботу произошли столкновения с ультраправыми, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Ранее в субботу автомобиль врезался в группу противников акции ультраправых в центре города. В результате погиб один человек, еще 19 были госпитализированы. Полиция штата Виргиния предъявила обвинения в убийстве 20-летнему жителю Огайо Джеймсу Алексу Филдсу-младшему.

Акции солидарности прошли, в частности, в таких крупных городах, как Нью-Йорк, Лос-Анжелес, Сиэтл (штат Вашингтон), Атланта (Джорджия), Денвер (Колорадо). Их участники выступали с осуждением акций праворадикальных групп и требовали от президента США Дональда Трампа осудить их деятельность.

В частности, в Нью-Йорке протестующие несколькими группами прошли маршем к Trump Tower, где провели пикет с требованиями к президенту.

На видеозаписях, опубликованных участниками акции в Сиэтле, слышно, как они скандируют "Мы вместе с Шарлоттсвиллем". акция не обошлась без конфронтации с полицией, которая была вынуждена применить слезоточивый газ, дубинки и свето-шумовые гранаты. О том, сколько человек пострадали при столкновениях, не сообщается.