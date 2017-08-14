Вардана Арамяна пригласили в Париж для участия в конференции «Хорошее общественное управления для граждан и бизнеса»

Замминистра финансов Армении Атом Джанджугазян принял 11-го августа координатора программы «СИГМА» Организации по экономическому развитию и сотрудничеству (ОЭРС/OECD) и ЕС Мариан Лемке. В ходе встречи было сказано о важности помощи, оказанной Армении в рамках программы «СИГМА», в частности, в создании новых законов о госзакупах, о госслужбе и внешнем аудите.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью Министерства финансов Армении, в ходе втречи обсуждались также вопросы сотрудничества в сферах общественного управления и управления финансами.

В конце встречи было передано официальное приглашение на имя министра финансов Армении Вардана Арамяна, который приглашен в Париж для участия в конференции «Хорошее общественное управления для граждан и бизнеса», клоторая состоится 13-14-го декабря.