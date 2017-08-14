В Астане пройдет заседание Евразийского межправсовета

Заседание Евразийского межправительственного совета состоится в понедельник в столице Казахстана, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Ожидается, что в заседании примут участие глава кабмина Казахстана Бакытжан Сагинтаев, премьер-министр Армении Карен Карапетян, премьер-министр Белоруссии Андрей Кобяков, премьер-министр Киргизии Сооронбай Жээнбеков, премьер России Дмитрий Медведев, а также председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян.

По данным пресс-службы МИД Казахстана, основное внимание будет уделено рассмотрению вопросов о ключевых направлениях реализации цифровой повестки Евразийского экономического союза (ЕАЭС), проектам соглашения о зоне свободной торговли с Ираном и договора о пенсионном обеспечении трудящихся государств-членов ЕАЭС.

В зоне внимания также будут вопросы, связанные с взаимным признанием национальных и международных водительских удостоверений, выданных государством-членом ЕАЭС, для осуществления предпринимательской деятельности на территории другого государства-члена ЕАЭС.

Кроме того, члены межправсовета утвердят план мероприятий по реализации основных направлений и этапов реализации скоординированной транспортной политики в части воздушного транспорта на 2018-2020 годы, заслушают информацию о зачислении и распределении сумм ввозных таможенных пошлин между бюджетами государств-членов ЕАЭС и о проведении процедур по вступлению в силу договора о Таможенном кодексе ЕАЭС.