По положению на 06:30 14-го августа возобновилось тушение пожара на территории заповедника «Хосровский лес». В пожаротушении на территории заповедника «Хосровский лес» принимают участие 69 спасателей, 1 вертолет ВВС МО Армении, оперативная группа антикризисного центра МЧС Армении.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, вертолет подйключился к тушению пожара на территории заповедника «Хосровский лес» в 06:00.

Ранее сообщалось, что в Спасательскую службу МЧС РА 12 августа в 12:30 часов поступил сигнал о том, что в 20-и км от села Урцадзор (Араратская область) в государственном заповеднике «Хосровский лес» горит луг.

На место выехала оперативная группа Пожарно-спасательского отряда – 14 спасателей, 4 пожарных-спасателя из оперативного отряда Областного спасателного управления, 3 человека из Областного ЦКУ, по 6 человек из Масисского и Араратского отрядов пожарно-спасательских отрядов и 8 пожарных-спасателей из Араратского оперативного отряда.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, на месте пожара находится начальник Центра управления кризисными ситуациями, полковник с/службы Г.Хангелдян.