Время в Ереване: 11:07:36,   12 Август

Источник, разжигавший в киргизских соцсетях антиармянские  настроения – абсолютный  фейк. Ара Саакян


Источник, разжигавший в киргизских соцсетях антиармянские  настроения – абсолютный  фейк. Он не  имеет ничего общего с армянскими источниками. Об этом в  беседе с Арменпресс отметил посол Армении в Киргизии Ара Саакян, комментируя бурно обсуждаемую в киргизских соцсетях статью на абсолютно фейковом сайте armenianreport.com, и отклики на нее.

«Совершенно очевидно, что мы  имеем дело с откровенно фейковым сайтом. Этой статьей с антикиргизскими, оскорбительными акцентами делается  попытка разжечь страсти. Провоцирование межнациональной вражды на основе фейковых источников недопустимо. Его воздействие на трезвомыслящих людей - нулевое», - сказал Ара Саакян.



Последние новости

Все новости    

  Завтра



Яндекс.Метрика
Страница конфигурации