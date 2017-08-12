Источник, разжигавший в киргизских соцсетях антиармянские  настроения – абсолютный  фейк. Ара Саакян

Источник, разжигавший в киргизских соцсетях антиармянские настроения – абсолютный фейк. Он не имеет ничего общего с армянскими источниками. Об этом в беседе с Арменпресс отметил посол Армении в Киргизии Ара Саакян, комментируя бурно обсуждаемую в киргизских соцсетях статью на абсолютно фейковом сайте armenianreport.com, и отклики на нее.

«Совершенно очевидно, что мы имеем дело с откровенно фейковым сайтом. Этой статьей с антикиргизскими, оскорбительными акцентами делается попытка разжечь страсти. Провоцирование межнациональной вражды на основе фейковых источников недопустимо. Его воздействие на трезвомыслящих людей - нулевое», - сказал Ара Саакян.