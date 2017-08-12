В Вене полиция задержала двоих украинцев за контрабанду 30 тыс. сигарет

Миграционная полиция задержала в австрийской столице двоих граждан Украины за контрабанду табачной продукции в крупных размерах. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщили в субботу в полицейском управлении федеральной земли Вена.

Специальная операция миграционного отдела полиции прошла на центральном вокзале Вены в пятницу. Сотрудники обыскали багаж двоих украинцев и обнаружили в нем 150 контрабандных блоков сигарет, что соответствует почти 30 тыс. сигарет. Вся табачная продукция были изъята, а контрабандисты задержаны. В отношении задержанных начали расследование в связи с финансовым правонарушением.