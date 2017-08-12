Макрон призвал избегать роста напряженности вокруг КНДР

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил обеспокоенность в связи с ухудшением ситуации вокруг КНДР и призвал все стороны избегать эскалации напряженности.

Как сообщает «Арменпресс», об этом информирует «РИА Новости».

Президент Франции отметил, что международное сообщество должно продолжать работу, чтобы Пхеньян возобновил диалог без условий.