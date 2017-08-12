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Макрон призвал избегать роста напряженности вокруг КНДР


Президент Франции Эммануэль Макрон выразил обеспокоенность в связи с ухудшением ситуации вокруг КНДР и призвал все стороны избегать эскалации напряженности.

Как сообщает «Арменпресс», об этом информирует «РИА Новости».

Президент Франции отметил, что международное сообщество должно продолжать работу, чтобы Пхеньян возобновил диалог без условий.

 



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