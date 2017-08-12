Меркель поддержала увеличение приема беженцев

Канцлер Германии Ангела Меркель поддержала идею увеличения вдвое квоты ежегодно распределяемых в странах ЕС легальных беженцев - с 20 тысяч до 40 тысяч человек. Как сообщает Арменпресс, со ссылкой Deutsche Welle, она заявила, что это то количество, которое Европейский Союз вполне может осилить, сообщает Deutsche Welle. По словам Меркель, одной из предпосылок для такого шага является усиление контроля над нелегальной миграцией.

Меркель также сообщила, что ФРГ собирается предоставить Управлению верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR) и Международной организации по миграции (IOM) около 50 млн евро до конца 2017 года на их деятельность в Ливии. Средства предусмотрены, в частности, на борьбу с бандами перевозчиков нелегальных мигрантов в Средиземном море, а также факторами, заставляющими мигрантов отправляться в Европу.