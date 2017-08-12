В Японии пассажирский самолет совершил экстренную посадку

Самолет японской авиакомпании All Nippon Airways (ANA) совершил в субботу аварийную посадку в столичном аэропорту Ханэда. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщило министерство государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии.

Отмечается, что после взлета из аэропорта Ханэда у Boeing 777 была зафиксирована неисправность системы регулирования давления в кабине, вследствие чего самолет вынужденно развернулся и совершил аварийную посадку. Рейс следовал из Токио в Осаку. Никто из пассажиров или членов экипажа не пострадал.