Генрих Мхитарян готов стать фаворитом «Манчестер Юнайтед»

Генрих Мхитарян по прозвищу Мики готов стать фаворитом «Манчестер Юнайтед». В Олд Траффорде он начинает второй сезон. Игра этого армянина в Лиге Европы была высокого класса, и в свои 28 лет он уже на пике.

Как передает Арменпресс, такими словами начинает писать британский сайт stretford-end.com.

После плодотворного сезона – как для команды, так и для него самого, у Мхитаряна должна быть более гладкая дорога в ПЛ.

Дебютный период Мхитаряна был великолепен, и можно ожидать, что он так и продолжит. Игра этого армянина в Лиге Европы была высокого класса, и в свои 28 лет он уже на пике. Он играет как форвард, но может стать и «№10». К тому Мхитарян – творец.

В дортмундской «Боруссии» в последний период он стал автором 13 голов и 20 потрясающих пасов в Бундеслиге и ЛЕ. Хотя его выступления ограничились 24 целыми играми в ПЛ и ЛЕ, но Мхитарян доказал, что умеет сполна использовать свои возможности.

У Жозе Моуринью для выстраивания тактической игры в команде есть много вариантов, среди них схемы 4-2-3-1 и 3-5-2, но Мхитарян может блестяще сыграть в каждом из них, что он и делал 2 года в дортмундской «Боруссии».