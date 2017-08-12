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Генрих Мхитарян готов стать фаворитом «Манчестер Юнайтед»


Генрих Мхитарян по прозвищу Мики  готов стать фаворитом «Манчестер Юнайтед». В Олд Траффорде он начинает второй  сезон. Игра этого армянина в Лиге Европы была высокого класса, и в  свои 28 лет он уже  на  пике. 

Как  передает Арменпресс, такими словами начинает писать британский  сайт stretford-end.com.

После плодотворного сезона – как для команды, так и для  него самого, у  Мхитаряна должна быть более гладкая дорога в  ПЛ. 

Дебютный  период Мхитаряна был великолепен, и можно ожидать, что он так  и продолжит. Игра этого армянина в Лиге Европы была высокого класса, и в  свои 28 лет он уже  на  пике.  Он играет как  форвард, но может стать и «№10». К тому  Мхитарян – творец.

В дортмундской  «Боруссии» в последний  период он стал автором 13 голов и 20 потрясающих пасов в Бундеслиге и ЛЕ. Хотя  его выступления  ограничились 24 целыми играми в ПЛ и ЛЕ, но Мхитарян доказал, что умеет сполна использовать свои возможности.

У  Жозе Моуринью для  выстраивания  тактической игры в команде  есть много вариантов, среди них схемы 4-2-3-1 и  3-5-2, но Мхитарян может блестяще сыграть в  каждом из них, что он и делал 2 года в дортмундской  «Боруссии».



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