Венесуэла обвинила Трампа в экстремизме после его слов о военном вмешательстве

Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес прокомментировал слова американского лидера Дональда Трампа, допустившего возможность проведения в республике военной операции США.

Как сообщает «Арменпресс», об этом информирует Lenta.ru.

“Это акт высшего экстремизма. В Соединенных Штатах правит экстремистская элита, и я, честно говоря, не знаю, что происходит, к чему это приведет в мире”, - заявил министр.

Накануне Трамп в своем заявлении отметил, что он не исключает возможность военной операции в Венесуеле.