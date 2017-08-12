В Хосровском лесу возник пожар

В Спасательскую службу МЧС РА 12 августа поступил сигнал, что в 20-и км от села Урцадзор (Араратская область) в государственном заповеднике «Хосровский лес» горит луг.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, на место выехала оперативная группа Пожарно-спасательского отряда – 14 спасателей.