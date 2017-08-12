В ближайшие два дня в Армении сохранится высокий температурный фон

13-14 августа в Армении ожидается погода без осадков. 15 августа, преимущественно в северных областях - в вечерние часы ожидается дождь и гроза.

Ветер юго-западный, 3-8 м/с, во время грозы порывы ветра усилятся до 17-22 м/с.

12-14 августа температура существенно не изменится, 15-17 августа понизится на 5-6 градусов.

Об этом Арменпресс сообщили в Гидрометцентре МЧС РА.

В Ереване 13-14 августа погода ожидается без осадков. 15-17 августа в вечерние часы ожидается дождь и гроза, во время грозы порывы ветра усилятся до 15-20 м/с.

13-14 августа в республике ожидается высокий температурный фон.

В Ереване, Араратской долине и низинах Сюника днем ожидается +38...+39 градусов и высокая степень пожароопасности. Среднесуточная температура превысит норму на 4-5 градусов.