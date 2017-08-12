Время в Ереване: 11:07:36,   12 Август

В ближайшие два дня в Армении сохранится высокий температурный фон


13-14 августа в Армении ожидается погода без осадков. 15 августа, преимущественно в северных областях -  в вечерние  часы  ожидается  дождь и гроза.

Ветер юго-западный, 3-8 м/с, во время  грозы порывы ветра усилятся до 17-22  м/с.

12-14 августа температура  существенно не  изменится, 15-17 августа понизится  на 5-6 градусов.

Об этом Арменпресс сообщили в Гидрометцентре  МЧС РА.

В  Ереване  13-14 августа  погода ожидается без осадков. 15-17 августа  в вечерние  часы  ожидается  дождь и гроза, во время  грозы порывы ветра усилятся до 15-20 м/с.

13-14 августа в республике  ожидается высокий  температурный фон.

В  Ереване, Араратской долине и низинах Сюника днем ожидается +38...+39  градусов и высокая степень пожароопасности. Среднесуточная  температура  превысит норму  на 4-5 градусов.

 

 



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