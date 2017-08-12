В Антарктике нашли 106-летний фруктовый кекс

Исследователи обнаружили хорошо сохранившийся традиционный британский фруктовый кекс на мысе Адэр в Антарктиде, Об этом сообщает сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC. Предположительно, он принадлежал знаменитому полярнику, одному из первооткрывателей Южного полюса Роберту Фолкону Скотту. Группа новозеландских специалистов изучает одно из старейших возведенных человеком строений в Антарктиде - хижину норвежского исследователя Карстена Борхгревинка, которую построили в 1899 году, и которой пользовался Скотт во время экспедиции "Терра Нова" в 1911 году.

По некоторым данным, капитан королевского флота Великобритании особенно любил кекс производства фирмы Huntley & Palmers и брал их продукцию в экспедиции. Исследователи отмечают, что упаковка кекса обветшала со временем, но сам он находится в отличном состоянии и "пахнет вполне съедобно".

Традиционный британский кекс готовят с добавлением свежих фруктов или сухофруктов, сначала его пекли к рождественским праздникам. В холодильнике он может храниться несколько месяцев, а в морозилке - несколько лет.