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16 августа в Астане состоится мероприятие, посвященное Национальному дню Армении


16 августа в рамках   Международной специализированной выставки Astana EXPO-2017,  в  Астане состоится  мероприятие, посвященное Национальному  дню Армении.

Как  сообщили Арменпресс в пресс-службе Госкомтуризма РА, 12 августа в столицу Казахстана отбыла делегация  Армении во главе  с председателем ГКТ Зармине Зейтунцян.

16 августа в рамках Дня Армении с участием казахских деятелей  культуры, представителей  сферы  туризма и государственных чиновников состоится пресс-конференция Зармине Зейтунцян и директора Фонда развития  туризма РА Ара Хзмаляна. В программе мероприятия  состоится ряд презентаций. 

Специалисты РА представят Армению как туристическое  направление: экскурсионные  программы, событийный туризм, выходные  дни в  Ереване, календарь праздников  и событий 2017г. Участникам  будут предоставлены информационные  каталоги, а также сувениры «Сделано в Армении».

В рамках Дня  Армении состоится премьера фильма. Планируется выступление «Микаэл Восканян и друзья - бенда».

 



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