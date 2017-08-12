16 августа в Астане состоится мероприятие, посвященное Национальному дню Армении
16 августа в рамках Международной специализированной выставки Astana EXPO-2017, в Астане состоится мероприятие, посвященное Национальному дню Армении.
Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Госкомтуризма РА, 12 августа в столицу Казахстана отбыла делегация Армении во главе с председателем ГКТ Зармине Зейтунцян.
16 августа в рамках Дня Армении с участием казахских деятелей культуры, представителей сферы туризма и государственных чиновников состоится пресс-конференция Зармине Зейтунцян и директора Фонда развития туризма РА Ара Хзмаляна. В программе мероприятия состоится ряд презентаций.
Специалисты РА представят Армению как туристическое направление: экскурсионные программы, событийный туризм, выходные дни в Ереване, календарь праздников и событий 2017г. Участникам будут предоставлены информационные каталоги, а также сувениры «Сделано в Армении».
В рамках Дня Армении состоится премьера фильма. Планируется выступление «Микаэл Восканян и друзья - бенда».
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