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В Москву отбыла делегация во главе с начальником Генштаба ВС РА


С целью участия  в заключительном этапе  и церемонии закрытия состязаний  «Международные армейские  игры-2017» в Москву  отбыла делегация  во главе  с начальником Генштаба ВС РА Мовсесом Акопяном.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ Минобороны РА.



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