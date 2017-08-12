С целью участия в заключительном этапе и церемонии закрытия состязаний «Международные армейские игры-2017» в Москву отбыла делегация во главе с начальником Генштаба ВС РА Мовсесом Акопяном.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ Минобороны РА.