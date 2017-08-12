Время в Ереване: 11:07:36,   12 Август

Житель села сообщил о причине пожара в Вайоц дзоре – возбуждено уголовное дело, проверяются версии


В   Вайоцдзорском областном следственном управлении Следственного комитета РА в рамках расследуемого уголовного дела выявлены данные, свидетельствующие  о причинах возникновения  пожара в селе Артаван.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе СК РА, возбуждено уголовное  дело по ч.2 ст. 186 и  ч.1  ст. 297 УК РА, которое  рассматривается в Вайоцдзорском областном следственном управлении.

Разработан следственный  план, предпринимаются все  необходимые  мероприятия для  выяснения обстоятельств возгорания.

В ходе допроса один из жителей села сообщил, что пожар возник из-за искры, возникшей  из выхлопа глушителя и упавшей на сухую траву. Указанный факт проверяется.

О результатах следствия  будет сообщено.

 



Последние новости

Все новости    

  Завтра



Яндекс.Метрика
Страница конфигурации