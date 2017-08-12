Житель села сообщил о причине пожара в Вайоц дзоре – возбуждено уголовное дело, проверяются версии
В Вайоцдзорском областном следственном управлении Следственного комитета РА в рамках расследуемого уголовного дела выявлены данные, свидетельствующие о причинах возникновения пожара в селе Артаван.
Как сообщили Арменпресс в пресс-службе СК РА, возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 186 и ч.1 ст. 297 УК РА, которое рассматривается в Вайоцдзорском областном следственном управлении.
Разработан следственный план, предпринимаются все необходимые мероприятия для выяснения обстоятельств возгорания.
В ходе допроса один из жителей села сообщил, что пожар возник из-за искры, возникшей из выхлопа глушителя и упавшей на сухую траву. Указанный факт проверяется.
О результатах следствия будет сообщено.