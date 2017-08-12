Сирийская армия разбила крупнейший оплот ИГ в Хомсе

Правительственные войска Сирии и союзные силы полностью освободили город Ас-Сухне, разбив крупнейший оплот террористической группировки "Исламское государство" в провинции Хомс.

Как сообщает «Арменпресс», об этом информирует «РИА Новости».

"Сирийская армия освободила весь город Ас-Сухне, один из последних оплотов ИГ в провинции Хомс”, - передает агенство.





