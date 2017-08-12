Обама может осенью вернуться к работе в Демократической партии

Бывший президент США Барак Обама может возобновить общественно-политическую деятельность в рядах Демократической партии. Как сообщает «Арменпресс», об этом информирует «ТАСС», со ссылкой на The Hill.

Сообщается, что возвращение экс-президента может случиться уже этой осенью. По мнению экспертов, если Обама вновь станет видным деятелем партии, то это может сыграть на руку действующему президенту страны республиканцу Дональду Трампу.

Обама был избран президентом США в 2008 году, став первым афроамериканцем на этом посту, а в 2012 году он был переизбран и руководил страной вплоть до инаугурации Трампа 20 января этого года.