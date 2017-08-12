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Все опасные очаги лесного пожара в Вайоц дзоре потушены


На 06:59 часов  12 августа опасные  очаги лесного пожара в Вайоц дзоре  потушены. «Сейчас ликвидируются небольшие  очаги. Министр ЧС Давид Тоноян полетел туда на вертолете с целью мониторинга», - как  передает Арменпресс, сообщила пресс-секретарь МЧС РА Нана Гндоян.

В 23:00 часа 11 августа из-за плохой  видимости и сложного рельефа работы  были временно остановлены. Проводилось дежурство.

В 17:30 11 августа были задействованы5 боевых расчетов, 92 спасателя, 165 военнослужащих,  150 служащих внутренних войск  полиции и 73 сотрудника. К 16:30 часам сгорело 450-500 га.

На  14.00 часов огнем охвачена территория  250 га.

Руководит  работами министр ЧС РА Давид Тоноян. На месте  присутствует и министр экологии Арцвик  Минасян.  

Впервые  для  тушения  пожара  используется вода из соседнего водохранилища. В  борьбе с огнем помогает частная компания  «Лидиан Армения», предоставившая тяжелую технику (Caterpillar  B-9 и D-10), а также водовозы для  доставки воды. В результате  совместных с МЧС мероприятий спасательная группа компании готова присоединиться к  работе.

В 18:50 часов 10 августа неизвестный сообщил  в МЧС РА, что в  селе Артаван горит травяной  участок. На месте  выяснилось что горит участок в 10 км от села. Из-за сильного ветра огонь распространился.

Сгорело 14 ЛЭП, обесточен весь Артаван.



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