Все опасные очаги лесного пожара в Вайоц дзоре потушены

На 06:59 часов 12 августа опасные очаги лесного пожара в Вайоц дзоре потушены. «Сейчас ликвидируются небольшие очаги. Министр ЧС Давид Тоноян полетел туда на вертолете с целью мониторинга», - как передает Арменпресс, сообщила пресс-секретарь МЧС РА Нана Гндоян.

В 23:00 часа 11 августа из-за плохой видимости и сложного рельефа работы были временно остановлены. Проводилось дежурство.

В 17:30 11 августа были задействованы5 боевых расчетов, 92 спасателя, 165 военнослужащих, 150 служащих внутренних войск полиции и 73 сотрудника. К 16:30 часам сгорело 450-500 га.

На 14.00 часов огнем охвачена территория 250 га.

Руководит работами министр ЧС РА Давид Тоноян. На месте присутствует и министр экологии Арцвик Минасян.

Впервые для тушения пожара используется вода из соседнего водохранилища. В борьбе с огнем помогает частная компания «Лидиан Армения», предоставившая тяжелую технику (Caterpillar B-9 и D-10), а также водовозы для доставки воды. В результате совместных с МЧС мероприятий спасательная группа компании готова присоединиться к работе.

В 18:50 часов 10 августа неизвестный сообщил в МЧС РА, что в селе Артаван горит травяной участок. На месте выяснилось что горит участок в 10 км от села. Из-за сильного ветра огонь распространился.

Сгорело 14 ЛЭП, обесточен весь Артаван.