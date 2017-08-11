Более 500 россиян в Турции пожаловались на ухудшение самочувствия

Роспотребнадзор получил от россиян, отдыхавших на курортах в Турции, более 500 жалоб на ухудшение здоровья, говорится на сайте ведомства. Жалобы поступали на "горячую линию", которую Роспотребнадзор открыл в связи с сообщениями о вспышке вируса Коксаки.

"Случаи заболевания отмечались в отелях городов Сиде, Аланья, Белек, Кемер и других. Наибольшее число заболевших - дети до 14 лет", - как передает РИА Новости, сообщает ведомство.

Ранее многие СМИ написали, что в Турции растет число туристов, заболевших вирусом Коксаки (одной из энтеровирусных инфекций). Десятки отдыхающих якобы были вынуждены досрочно прервать отпуск. Минздрав Турции опроверг эти сообщения, назвав их спекулятивными.

Роспотребнадзор 7 августа направил в Анкару официальный запрос об эпидемиологической ситуации на курортах, но ответа пока не получил. Кроме того, ведомство вместе с Ростуризмом признало небезопасными для здоровья российских туристов условия в районе Антальи.

Вирус Коксаки представляет собой РНК-содержащий вирус. Преимущественно он проявляется нарушением работы кишечника, диареей, общей интоксикацией и характерной сыпью. Инкубационный период составляет четыре-семь дней. Течение инфекционного процесса в целом благоприятное, но бывают случаи развития осложнений.



