Время в Ереване: 11:07:36,   11 Август

В Ереване обворовывали машины  с помощью дистанционного пульта


В марте-апреле в  Ереване  совершали кражи из машин с помощью дистанционных пультов.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ полиции РА, 8 марта из  BMW украли ноутбук и документы, а 26 апреля из «Тойоты» - пальто и сумку, в  которой  был планшет и другие  ценные  вещи. 

Оба пострадавших заявили о пропаже. Им казалось, что они забыли запереть двери, поскольку  замки не  были повреждены, однако осмотр полиции говорил о другом. Преступники воровали с помощью дистанционных пультов. По подозрению в краже арестованы  жители Еревана Хачатур Овсепян и Мовсес Гарибян. Последний  при задержании попытался бежать и повредил руку полицейского. Побег не получился.

 



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