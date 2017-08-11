В Ереване обворовывали машины  с помощью дистанционного пульта

В марте-апреле в Ереване совершали кражи из машин с помощью дистанционных пультов.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ полиции РА, 8 марта из BMW украли ноутбук и документы, а 26 апреля из «Тойоты» - пальто и сумку, в которой был планшет и другие ценные вещи.

Оба пострадавших заявили о пропаже. Им казалось, что они забыли запереть двери, поскольку замки не были повреждены, однако осмотр полиции говорил о другом. Преступники воровали с помощью дистанционных пультов. По подозрению в краже арестованы жители Еревана Хачатур Овсепян и Мовсес Гарибян. Последний при задержании попытался бежать и повредил руку полицейского. Побег не получился.