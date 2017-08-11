Первенство Армении: «Пюник» добился преимущества над  «Гандзасар Капан»

Во втором туре первенства Армении в высшей лиге «Пюник» принимал на Республиканском стадионе «Гандзасар Капан». Игра закончилась со счетом 2:1.

Как передает Арменпресс, в первом тайме команды забили по одному голу – на последней минуте в ответ на гол пюникца Алика Аракеляна гость Алекс Джуниор ответил своим.

Во втором тайме Роберт Минасян забил второй мяч.

«Пюник» набрал 4 очка. «Гандзасар Капан» потерпел второе поражение – в прошлом туре он уступил «Арарату» со счетом 1:3.