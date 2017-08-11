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Первенство Армении: «Пюник» добился преимущества над  «Гандзасар Капан»


Во втором туре первенства Армении в высшей  лиге  «Пюник»  принимал на Республиканском стадионе «Гандзасар Капан». Игра закончилась со счетом 2:1.

Как  передает Арменпресс, в  первом тайме  команды  забили по одному голу – на последней  минуте в ответ на гол пюникца Алика Аракеляна гость Алекс Джуниор ответил своим.

Во втором тайме Роберт Минасян забил второй  мяч.

«Пюник» набрал 4 очка. «Гандзасар Капан» потерпел второе  поражение – в  прошлом туре он уступил «Арарату» со счетом 1:3.

 

 



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