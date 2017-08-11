Время в Ереване: 11:07:36,   11 Август

ПСЖ готов взамен  Облака передать «Атлетико» трансфер Пасторе


Полузащитник ПСЖ  Хавьер Пасторе может перейти в "Атлетико".

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает The Sun.

По информации источника, 28-летний аргентинец станет частью сделки по трансферу вратаря Яна Облака.

Ранее сообщалось, что предметный интерес к хавбеку проявляет "Интер". В минувшем сезоне Пасторе на клубном уровне во всех турнирах провел 23 игры, забив три гола.

 



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