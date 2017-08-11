Время в Ереване: 11:07:36,   11 Август

В результате  столкновения  поездов  в  Египте  погибло 36 человек


В результате  столкновения  двух поездов  на севере Египта  погибло 36 человек, 100 человек получили повреждения разной  степени тяжести.

Как  передает Арменпресс со ссылкой  на Reuters, эти данные не  окончательные, поскольку из разных медучреждений все  еще  поступают сведения  о новых жертвах.

Переполненный пассажирами поезд из Каира столкнулся с поездом рейса Порт-Саид – Александрия. На месте  работают 80 машин скорой  помощи.

 

 



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