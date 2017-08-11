Дорога на отрезке «Верхний  Ларс» будет расширена

Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров и министр транспорта Российской Федерации Максим Соколов обсудили необходимость расширить километровую зону после пропускного пункта "Верхний Ларс" – с целью решения проблемы с очередями. Как передает Арменпресс, об этом сообщает ИА Sputnik.

С конца июля поток желающих пересечь русско-грузинскую границу значительно увеличился, очереди из автомобилей растягиваются на несколько километров, а время ожидания составляет более 12 часов.

Хоть руководство республики делает все возможное, ситуация требует кардинальных мер со стороны федеральных органов власти, считает Вячеслав Битаров.

ИА Sputnik связалось с надлежащими органами России и Грузии – с целью выяснения достоверности сообщения о смерти одной из пассажирок в застрявшей очереди машины, что случилось на днях. Стороны не подтвердили эту информацию, отметив, что такого случая не зарегистрировано.

Ранее сообщалось, что из-за наплыва транспорта в Северной Осетии образовались километровые пробки, в которой скопилось более 500 машин. Среди пассажиров есть и граждане Армении. Ситуацию осложняет 40-градусная жара, которую особенно тяжело переносят пожилые.