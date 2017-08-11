AP: администрация Трампа тайно контактировала по дипканалам с КНДР

Администрация президента США Дональда Трампа несколько месяцев вела тайные переговоры по дипломатическим каналам с КНДР. Основное внимание уделялось судьбе задержанных Пхеньяном американцев и двусторонним контактам. Об этом сообщило в пятницу информационное агентство Associated Press.



По данным источников, администрации Трампа не удалось снять напряженность в отношениях с КНДР. При этом отмечается, что тайные контакты могут заложить основу для начала "более серьезных переговоров".



