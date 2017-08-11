В МЦ Гюмри по программе «Стент жизни» оперированы 67 пациентов

В ангиографической службе МЦ Гюмри по данным на 1 августа произведено: 173 ангиографии коронарных сосудов, стентировано 113 больных.

Об этом Арменпресс сообщили в пресс-службе МЦ.

Гюмрийский МЦ в этом году реализует также программу «Неотложная операция на сердце (немедикаментозное стентирование – «Стент жизни») в рамках гарантированной государственной бесплатной медпомощи – согласно меморандуму между МЦ и Минздравом РА. Программа стартовала с 1 января 2015г.

В текущем году МЦ Гюмри по программе «Стент жизни» по госзаказу оперированы 67 пациентов.

За ангиографической службой в Гюмрийский МЦ обращаются из разных областей – Ширака, Лори, Арагацотна, Армаира и др.

Операции бесплатные, в программу включены пациенты с острым инфарктом. Многочисленные исследования показали, что стентирование повышает качество жизни и продлевает ее. По желанию пациента немедикаментозное стентирование можно заменить медикаментозным (но эта операция платная).

Арменуи Мхоян