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В МЦ Гюмри по программе «Стент жизни» оперированы 67 пациентов


В ангиографической  службе МЦ Гюмри по данным на  1  августа произведено: 173 ангиографии коронарных сосудов, стентировано 113 больных.

Об этом Арменпресс сообщили в пресс-службе МЦ.

Гюмрийский  МЦ  в этом году реализует также программу «Неотложная операция  на сердце (немедикаментозное стентирование – «Стент жизни») в  рамках гарантированной государственной бесплатной медпомощи – согласно меморандуму  между  МЦ  и Минздравом РА. Программа  стартовала с 1 января 2015г.

В текущем году  МЦ Гюмри по программе  «Стент жизни»  по госзаказу оперированы  67 пациентов.

За ангиографической  службой  в Гюмрийский  МЦ обращаются из разных областей – Ширака, Лори, Арагацотна, Армаира и др.  

Операции бесплатные, в программу  включены пациенты  с  острым инфарктом. Многочисленные исследования  показали, что стентирование  повышает качество жизни  и продлевает ее. По желанию пациента  немедикаментозное  стентирование  можно заменить медикаментозным (но эта  операция платная).

 

Арменуи  Мхоян 



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