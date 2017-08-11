«Гандзасар Капан» заключил контракт с российским защитником
В футбольном клубе «Гандзасар Капан» новый игрок.
Как сообщили Арменпресс в пресс-службе клуба, «Гандзасар Капан» заключил полугодовой контракт с российским защитником Александром Яковцевым.
23-летний защитник – воспитанник российского клуба «Смена. Он играл и в команде «Ника».
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