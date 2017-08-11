«Гандзасар Капан» заключил контракт с российским защитником

В футбольном клубе «Гандзасар Капан» новый игрок.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе клуба, «Гандзасар Капан» заключил полугодовой контракт с российским защитником Александром Яковцевым.

23-летний защитник – воспитанник российского клуба «Смена. Он играл и в команде «Ника».