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«Гандзасар Капан» заключил контракт с российским защитником


В футбольном клубе «Гандзасар Капан» новый  игрок.

Как  сообщили Арменпресс в  пресс-службе клуба, «Гандзасар Капан» заключил полугодовой контракт с российским защитником Александром Яковцевым.

23-летний  защитник – воспитанник  российского клуба «Смена. Он играл и в  команде «Ника». 

 



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