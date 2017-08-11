Лавров надеется, что США не будут вмешиваться в выборы 2018 года в России

Москва надеется, что США не будут вмешиваться в выборы 2018 года в России.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая в рамках форума "Территория смыслов", отметив, что США голословно обвиняли РФ во "вмешательстве" в выборы президента США.

"Надеюсь, что после всех голословных обвинений в наш адрес, а ни единого факта не было предъявлено в течение тех девяти или десяти месяцев, что твердят в Вашингтоне о нашем вмешательстве в эти выборы, сама острота этой темы для американского истеблишмента заставит их лишний раз подумать", — сказал Лавров, отвечая на вопрос, стоит ли России ожидать иностранного вмешательства на выборах президента в 2018 году.

"А если это (вмешательство) будет происходить, у нас есть наши законы, есть Венская конвенция о дипломатических отношениях, которая прописывает очень конкретно, что можно делать дипломатическим представителям и чего им нельзя делать. Мы будем руководствоваться ею и нашими законами", — сказал он.

В конгрессе США идут независимые расследования по поводу якобы имевшего место вмешательства РФ в выборы президента США, на которых победил Трамп.