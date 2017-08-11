В правительстве обсуждались структурные преобразования министерств

У главы правительства РА Карена Карапетяна состоялось очередное заседание по обсуждению структурных преобразований министерств.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ правительства РА, представители Центра стратегических исследований и Фонда «Арар» представили структурные реформы в Министерстве с/хозяйства РА и в Министерстве экономического развития и инвестиций, а также предложения, направленные на повышение эффективности деятельности ведомств – согласно целевым критериям.

Предложения были рассмотрены с учетом результатов мониторинга и диагностики указанных министерств, а также проблем в работе функциональных подразделений.