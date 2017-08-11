Время в Ереване: 11:07:36,   11 Август

В правительстве обсуждались структурные преобразования министерств


У главы правительства РА Карена Карапетяна состоялось очередное заседание  по обсуждению структурных преобразований министерств.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ правительства РА, представители Центра  стратегических исследований и Фонда «Арар» представили структурные реформы  в  Министерстве  с/хозяйства РА  и в Министерстве экономического развития  и инвестиций, а также предложения, направленные на повышение эффективности деятельности ведомств – согласно целевым критериям.

Предложения  были рассмотрены с учетом результатов мониторинга  и диагностики указанных министерств, а  также проблем  в работе функциональных подразделений. 

 



Последние новости

Все новости    

  Завтра



Яндекс.Метрика
Страница конфигурации