Лавров: Россия рассчитывает, что в США и КНДР возобладает здравый смысл

Москва рассчитывает, что в Вашингтоне и Пхеньяне все-таки возобладает здравый смысл.

Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с участниками Всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов на Клязьме".

По его словам, РФ не приемлет ядерной КНДР. "К сожалению, риторика в Вашингтоне и Пхеньяне начинает зашкаливать, - указал министр. - Мы все-таки рассчитываем, что здравый смысл возобладает",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Лавров также завяил, что риски конфликта США и КНДР очень высокие, учитывая риторику стран. "Я считаю, что риски очень высокие. Особенно учитывая вот эту риторику: звучат прямые угрозы применить силу, - сказал глава МИД РФ. - Мы неприемлем ядерной Северной Кореи, страны, обладающей ядерным оружием".





