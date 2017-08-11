В Вайоц дзоре впервые  для  тушения  пожара  используется вода из соседнего водохранилища

Тушение лесного пожара в Вайоц Дзоре продолжается. По положению на 16:30 часов, горят 450-500 га травяных участков и 80 га лесов.

Как сообщили «Арменпресс» в Управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, руководит работами министр ЧС РА Давид Тоноян. На месте присутствует и министр экологии Арцвик Минасян.

Впервые для тушения пожара используется вода из соседнего водохранилища. В борьбе с огнем помогает частная компания «Лидиан Армения», предоставившая тяжелую технику (Caterpillar B-9 и D-10), а также водовозы для доставки воды. В результате совместных с МЧС мероприятий спасательная группа компании готова присоединиться к работе.

На 14.00 часов огнем охвачена территория 250 га.