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В Вайоц дзоре впервые  для  тушения  пожара  используется вода из соседнего водохранилища


Тушение лесного пожара в Вайоц Дзоре продолжается. По положению на 16:30 часов, горят 450-500 га травяных участков и 80 га лесов.

Как сообщили «Арменпресс» в Управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, руководит работами министр ЧС РА Давид Тоноян. На месте  присутствует и министр экологии Арцвик  Минасян. 

Впервые  для  тушения  пожара  используется вода из соседнего водохранилища. В  борьбе с огнем помогает частная компания  «Лидиан Армения», предоставившая тяжелую технику (Caterpillar  B-9 и D-10), а также водовозы для  доставки воды. В результате  совместных с МЧС мероприятий спасательная группа компании готова присоединиться к  работе.

На  14.00 часов огнем охвачена территория  250 га.

 

 



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