Меркель: конфликту вокруг КНДР нет военного решения, резкие выпады не помогают ситуации

Резкие заявления не способствуют урегулированию конфликта вокруг КНДР, пути выхода из кризиса необходимо искать в Совете Безопасности ООН. Об этом заявила в пятницу канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции по итогам переговоров с верховным комиссаром ООН по делам беженцев Филиппо Гранди и главой Международной организации по миграции Уильямом Лейси Свингом.

"Я твердо убеждена, что эскалация ритрики не будет способствовать урегулированию конфликта, - сказала она. - Я также не вижу ему военного решения",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Меркель отметила, что для выхода из сложившейся ситуации необходима "постоянная работа в Совете Безопасности ООН и более тесное сотрудничество, прежде всего, США и Китая", а также других стран региона.





