США за 25 лет потратили на помощь афганским военным $76 миллиардов

Вашингтон вложил в общей сложности 76 миллиардов долларов в программы по поддержке афганских сил безопасности, говорится в докладе счетной палаты США.

Средства, в частности, пошли на поставки 600 тысяч единиц огнестрельного оружия, 76 тысяч транспортных средств, 208 вертолетов,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Кроме того, военные Афганистана получили около 30 тысяч приборов для обезвреживания взрывных устройств и 16 тысяч аппаратов для ведения разведывательной дельности, в том числе беспилотников.

В 2014 году боевой контингент стран НАТО был выведен из Афганистана, и с 1 января 2015 года на смену боевой операции пришла небоевая миссия "Решительная поддержка". В ней участвуют около 13,5 тысяч военнослужащих.