Азиатские индексы снизились - 11-08-17
ТОКИО, 11 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 11 августа на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии не изменился и опять составил 19729.74 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX не изменился и опять составил 1617.25 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 1.63% и составил 3208.54 пункта, а HANG SENG снизился на 2.04% и составил 26883.51 пункта.
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