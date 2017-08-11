Азиатские индексы снизились - 11-08-17

ТОКИО, 11 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 11 августа на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии не изменился и опять составил 19729.74 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX не изменился и опять составил 1617.25 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 1.63% и составил 3208.54 пункта, а HANG SENG снизился на 2.04% и составил 26883.51 пункта.