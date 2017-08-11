В Ереване неизвестный украл сумку и попытался обналичить сумму по банковской  карте

По уголовному делу, возбужденному в следственном отделении административных округов Кентрон и Норк-Мараш Ереванского управления Следственного комитета РА, предпринимаются меры по выяснению обстоятельств кражи сумки и попытки обналичить сумму по банковской карте гражданина.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Следственного комитета РА, по предварительным данным, 20 июня 2017г. лицо, совершившее преступление, взломав стекло автомобиля, припаркованного на ул. Кохбаци, украл из салона сумку, в которой были банковские карты, паспорта и другие документы. В тот же день в 16:19 часов в одном из ереванских банкоматов совершена попытка обналичить сумму по украденной банковской карте.