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В Ереване неизвестный украл сумку и попытался обналичить сумму по банковской  карте


По уголовному делу, возбужденному в следственном отделении административных округов  Кентрон и Норк-Мараш Ереванского  управления Следственного комитета РА, предпринимаются  меры по выяснению обстоятельств кражи сумки и попытки  обналичить сумму по банковской карте гражданина.    

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Следственного комитета РА, по предварительным данным, 20 июня 2017г. лицо, совершившее преступление, взломав стекло автомобиля, припаркованного на ул. Кохбаци, украл из салона сумку, в  которой  были банковские  карты, паспорта  и другие  документы. В тот же день в  16:19 часов в  одном из ереванских банкоматов совершена  попытка обналичить сумму по украденной банковской  карте.



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