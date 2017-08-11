Ростуризм предупредил об угрозе безопасности при отдыхе в Турции

Ростуризм призвал россиян учитывать имеющуюся угрозу безопасности здоровья туристов при принятии решения о поездке в Турцию, сообщило российское надзорное ведомство в пятницу.

"Ростуризм настоятельно рекомендует российским гражданам учитывать имеющуюся угрозу безопасности здоровья туристов при принятии решения о поездке в Турцию", — говорится в сообщении.

Помимо этого, ведомство призывает российских туроператоров и турагентов в обязательном порядке информировать при реализации туристских продуктов в Турцию о сложной эпидемиологической ситуации в этой стране,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Ранее Роспотребнадзор признал небезопасными для туристов условия в районе залива Анталья в Турции, решение согласовано с МИД, документ направлен в Ростуризм.