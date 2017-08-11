Volkswagen превратил Crafter в двухэтажный дом на колесах

Компания Volkswagen опубликовала первые снимки новой версии фургона Crafter. Он получил название California XXL и, по сравнению с обычной «Калифорнией» на базе Multivan, стал ближе к понятию «дом на колесах». Премьера новинки состоится в конце августа на профильном автошоу в Дюссельдорфе.

Одним из главных отличий XXL-кемпера от «Калифорнии» стала очень высокая фиксированная крыша. Снимков салона пока нет, однако вероятнее всего вертикальное пространство используется для установки кровати на «втором» этаже.

Судя по скетчу интерьера, на «первом» этаже у модели установлена почти полноценная кухня. Вместе с тем в оснащение вэна входят холодильник, а также возможность организовать душ и туалет. Сверху на боковой части автомобиля установлен тент,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Дополнительных подробностей о новинке пока нет.