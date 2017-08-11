Гуам хочет использовать угрозы КНДР для привлечения туристов

Остров Гуам, экономика которого основывается на доходах от туризма, хочет извлечь выгоду из угроз КНДР и привлечь туристов, передает агентство Франс Пресс.

Ранее КНДР заявила, что может провести одновременный пуск четырех ракет средней дальности "Хвасон-12", которые упадут в море в 30-40 километрах от Гуама, в качестве предупреждения США. На этом острове размещены две американские стратегические военные базы, в которых КНДР видит угрозу для своей безопасности.

"Обстоятельства неудачные, но это хорошая возможность для нас дать миру знания о Гуаме, нашей культуре, о том, кто мы, что мы", — приводит агентство слова директора по маркетингу официального туристического бюро острова Джоша Тикуенгко,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Гуам – это больше, чем военная база. Мы – спокойное направление для семейного отдыха. Мы уверяем потенциальных посетителей, что мы продолжаем оставаться безопасным местом для путешествия", — добавил Тикуенгко.

Основа экономики Гуама — туризм. Его посещают более миллиона туристов в год (85% приезжает из Японии). Основные виды туризма – пляжный, дайвинг, серфинг и виндсерфинг.