Метеоритный дождь достигнет пика в ночь с субботы на воскресенье

C вечера субботы до утра воскресенья землян ожидает захватывающее зрелище космического масштаба: при условии безоблачной погоды в разных регионах мира в небе можно будет наблюдать сгорание до 150 метеоров в час благодаря наступающему максимуму самого яркого метеорного потока Персеиды,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Наиболее активная фаза продлится с 17.00 мск 12 августа до 5.30 мск 13 августа. В это время при идеальных условиях в небе можно будет увидеть падение 2-3 метеоров в минуту", — следует из календаря метеорных дождей Международной метеорной организации (IMO).