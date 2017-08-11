В сети опубликован первый трейлер комедии "Смерть Сталина" британского режиссера Армандо Ианнуччи.

Главными героями фильма о последних днях вождя в марте 1953 года стали Никита Хрущев (его играет Стив Бушеми), Георгий Жуков (Джейсон Айзекс), Василий Сталин (Руперт Френд), Светлана Аллилуева (Андреа Райзборо), а также пианистка Мария Юдина в исполнении Ольги Куриленко. "Смерть Сталина" является экранизацией одноименного комикса, созданного французами Фабьеном Нури и Тьерри Робеном,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Ранее Ианнуччи снял политическую комедию "В петле" и сериал "Вице-президент". Премьера его нового фильма состоится на кинофестивале в Торонто, в мировой прокат он выйдет 15 сентября.