Француз получил полгода тюрьмы за то, что бил свою собаку

Житель французского департамента Валь-де-Марн приговорен к шести месяцам реального тюремного заключения за то, что бил свою собаку, передает в пятницу газетаParisien.

анее, в 2013 году, мужчина по имени Жозе Р. (José R.) уже привлекался к ответственности за жестокое обращение с животным, однако тогда наказания не последовало,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

В очередной раз мужчина попался, когда хлестал свою собаку — двухлетнего джек-рассел терьера по имени Джокер.

Помимо тюремного заключения, мужчина также получил запрет на содержание домашних животных сроком на пять лет.

Собака передана в организацию по защите животных — association Stéphane Lamart.