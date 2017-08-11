Минобороны Японии приказало развернуть комплексы ПВО из-за ракетной угрозы КНДР

Министерство обороны Японии отдало в пятницу приказ о развертывании комплексов ПВО Patriot PAC-3 на территории префектур Коти, Симанэ и Хиросима в связи с заявлениями КНДР о плане запуска баллистических ракет в направлении Гуама.

Об этом сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что развертывание комплексов начнется уже этой ночью,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Ранее агентство ЦТАК сообщило, что армия КНДР разрабатывает план нанесения превентивного ракетного удара по военным объектам США на Гуаме, в том числе по авиабазе Андерсен, где дислоцированы стратегические бомбардировщики.





